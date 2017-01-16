Вопрос о ратификации соглашения между РФ и Турцией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток" комитет Госдумы по международным делам рассмотрит на заседании в четверг, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Предварительно, планируется предложить Госдуме рассмотреть вопрос о его ратификации на пленарном заседании в пятницу, 20 января", - сказал Л.Слуцкий журналистам в понедельник.

Между тем думский комитет по энергетике планирует вынести данный вопрос на свое рассмотрение в ближайшую среду.