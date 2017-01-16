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СНГ 16.01.2017 20:07

Потери среди силовиков в борьбе с боевиками в Дагестане в 2016 году составили 20 человек - МВД

В ходе спецопераций в Дагестане в прошлом году погибли 20 силовиков, сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов в понедельник на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В 2016 году имели место потери среди личного состава: в борьбе с террористами погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и два сотрудника ФСБ. Кроме того, 45 сотрудников органов внутренних дел получили ранения", - цитирует слова министра пресс-служба главы и правительства республики.

Министр также отметил, что "в республике снизился уровень тяжких и особо тяжких преступлений; сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств; уменьшилось число зарегистрированных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленных убийств; повысилась раскрываемость преступлений в сфере экономики".

Как сообщалось, по данным на 28 декабря 2016 года от рук бандитов в Дагестане погибли 19 сотрудников силовых структур. 30 декабря в ходе ликвидации двух боевиков в Хасавюрте смертельное ранение получил еще один силовик.

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Тэги: ДАГЕСТАН, СИЛОВИКИ, ПОТЕРИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]