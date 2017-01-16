Золото подорожало до максимума за два месяца на опасениях по поводу Трампа и Brexit

Цены на золото подскочили до максимума за 8 недель благодаря высокому спросу на защитные активы, пишет MarketWatch.

В понедельник цена золота с поставкой в феврале поднялась на 0,6%, до $1203 за тройскую унцию.

"Рост цен на золото, помимо прочего, связан с рядом сильных заявлений, сделанных Дональдом Трампом за несколько дней до инаугурации, и развитием ситуации с Brexit", - говорят аналитики Commerzbank.

Д.Трамп на выходных сказал, что он допускает возможность отмены антироссийских санкций. Также он отметил, что не будет давать гарантий Китаю относительно непризнания Тайваня, пока Пекин не улучшит ситуацию с регулированием валютного курса и господдержкой внешней торговли.

Тем временем во вторник состоится выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По данным The Sunday Times, Т.Мэй намерена заявить, что Великобритания готова пожертвовать доступом на единый европейский рынок товаров и услуг, чтобы вернуть контроль над своими границами.