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Бизнес и законодательство 16.01.2017 19:43

Президент Алиев провел в Давосе встречу с глобальным управляющим партнером McKinsey

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе провел встречу с глобальным управляющим партнером компании "McKinsey" Домиником Бартоном, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи было отмечено, что McKinsey недавно открыла офис в Баку и компания участвовала в реализации 20 проектов, в том числе в подготовки дорожной карты развития экономики Азербайджана", - отмечается в информации.

Собеседники на встрече выразили уверенность в дальнейшем расширении связей, обсудили перспективы сотрудничества.

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]