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Дальнее зарубежье 16.01.2017 20:02

ВВП Китая в 2016 г вырос на 6,7%, страна остается основным двигателем мировой экономики

Рост китайской экономики в 2016 году составил около 6,7%, свидетельствуют предварительные расчеты Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%. Таким образом, Китай остается ведущим двигателем мирового ВВП, заявили представители ведомства.

По их словам, в последние годы в китайской экономике складывается "новая норма". Хотя темпы роста национальной экономики замедляются, однако они все еще остаются достаточно высокими, сообщает агентство "Синьхуа".

Представитель Государственной комиссии по развитию и реформам КНР Сюй Шаоши заявил, что объем экономики страны в прошлом году увеличился примерно на 5 трлн иен и превысил 70 трлн юаней ($10,1 трлн). Он добавил, ссылаясь на данные Международного валютного фонда, что вклад Китая в рост мирового ВВП составил 1,2 процентного пункта по сравнению с 0,3 процентного пункта у США.

По прогнозам Всемирного банка, что рост глобальной экономики в прошлом году составит около 2,4%.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]