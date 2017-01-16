ВВП Китая в 2016 г вырос на 6,7%, страна остается основным двигателем мировой экономики

Рост китайской экономики в 2016 году составил около 6,7%, свидетельствуют предварительные расчеты Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%. Таким образом, Китай остается ведущим двигателем мирового ВВП, заявили представители ведомства.

По их словам, в последние годы в китайской экономике складывается "новая норма". Хотя темпы роста национальной экономики замедляются, однако они все еще остаются достаточно высокими, сообщает агентство "Синьхуа".

Представитель Государственной комиссии по развитию и реформам КНР Сюй Шаоши заявил, что объем экономики страны в прошлом году увеличился примерно на 5 трлн иен и превысил 70 трлн юаней ($10,1 трлн). Он добавил, ссылаясь на данные Международного валютного фонда, что вклад Китая в рост мирового ВВП составил 1,2 процентного пункта по сравнению с 0,3 процентного пункта у США.

По прогнозам Всемирного банка, что рост глобальной экономики в прошлом году составит около 2,4%.