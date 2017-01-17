Наращивание вооружений КНР на спорных островах вызывает сильную обеспокоенность - глава Минобороны Филиппин

Сооружение военных объектов на островах архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море сильно беспокоят Филиппины, заявляют в Маниле.

"Действия Китая по наращиванию военной силы на этих островах вызывает большую обеспокоенность" - цитируют во вторник западные СМИ главу Минобороны Филиппин Дельфин Лоренсана.

По его словам, "эти действия не совпадают с риторикой китайского правительства о том, что их намерения носят мирный и дружелюбный характер".

Ранее западные СМИ сообщали, что Филиппины заявили дипломатический протест Китаю из-за строительства военных объектов на островах Спратли.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США, заявляя о невмешательстве в споры, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

Кроме этого, Япония и Китай оспаривают принадлежность островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Эти острова контролирует Токио.