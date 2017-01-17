Представители МАК и Boeing приедут в Киргизию для расследования катастрофы грузового самолета

Представители Международного авиационного комитета (МАК), которые будут участвовать в расследовании катастрофы грузового "Боинга 747-400", как ожидается, прибудут в Киргизию вечером во вторник, сообщили "Интерфаксу" в правительственном штабе по расследованию причин авиакатастрофы.

"Мы ожидаем прилета представителей МАК к 19.00 местного времени (14.00 мск.)", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе правительства сообщили "Интерфаксу", что во вторник в Бишкек ожидается прибытие представителей компании Boeing, которые также будут участвовать в расследовании причин катастрофы.

Ранее в правительственном штабе сообщили, что в Бишкек утром во вторник уже прибыли представители турецких авиакомпаний, которая владеет рухнувшим грузовым самолетом, а также компании "Турецкие авиалинии", арендовавшей "Боинг" для перевозки грузов. На борту летевшего из Гонконга в Стамбул и упавшего перед дозаправкой в "Манасе" самолета было 85 тонн груза, преимущественно товары народного потребления и электроника.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок.

По данным Минздрава Киргизии, в результате падения грузового самолета "Боинг 747-400" на дачный поселок близ аэропорта "Манас" погибли 37 человек, из них 32 опознаны.