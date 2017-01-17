ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.

Таким образом суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

Запрет на усыновление американцами российских детей - это одна из мер, предусмотренная принятым в 2012 году федеральным законом - законом "Димы Яковлева"