Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9201 RUR   0.0302 GBR   2.1795 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   - Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 20 Янв

СНГ 17.01.2017 16:04

ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным.

Таким образом суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

Запрет на усыновление американцами российских детей - это одна из мер, предусмотренная принятым в 2012 году федеральным законом - законом "Димы Яковлева"

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, УСЫНОВЛЕНИЕ, ВЕРДИКТ


Похожие новости


Приговор экс-мэру Махачкалы Амирову обжалован в ЕСПЧ ЕСПЧ обязал РФ выплатить около 200 тыс. евро по делу об исчезновении трех человек в Чечне ЕСПЧ удовлетворил иск 40 жителей Чечни против РФ ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 1 млн евро родственникам погибших в Чечне Большая палата ЕСПЧ определит законность содержания подсудимых на слушаниях в РФ в железных клетках ЕСПЧ обязал Россию выплатить более полумиллиона евро по двум искам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]