Российская авианосная группа в ближайшие дни пройдет через Гибралтар в Атлантику - СМИ

Корабли авианосной ударной группы Северного флота, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземноморье, в ближайшие дни пройдут через Гибралтарский пролив в Атлантику, сообщила газета "АВС", ссылаясь на испанские военные источники.

По их данным, во время прохождения близ испанских берегов за российской авианосной группой будет следить патрульный корабль ВМС Испании "Касадора".

Группу возглавляет тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", в составе группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Его палубная авиация принимала участие в военной операции в Сирии.

Российскую авианосную группу позднее готовятся сопровождать и корабли ВМФ Великобритании. По данным газеты "Дейли телеграф", для этой миссии британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат.

"Дейли телеграф" напоминает, что авианосная группа РФ в ближайшие недели должна проследовать мимо берегов Великобритании по пути в Североморск.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил ранее, что авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Это связано с перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря прошлого года.