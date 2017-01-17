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СНГ 17.01.2017 16:34

Лавров считает, что администрация Обамы заявлениями о кибератаках пытается поссорить Трампа и Россию

Обвинения России в кибератаках озвучиваются уходящей администрацией США, чтобы стравить избранного президента США Дональда Трампа и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Это такие судороги, которые опираются на гораздо более широкий контекст, чем просто желание стравить Дональда Трампа и Россию", - сказал он, комментируя соответствующий вопрос.

С.Лавров отметил, что эти заявления делают те, чье время истекает. "Уже безоглядно продвигать свои либеральные ценности, ценности вседозволенности и в быту, и в личной жизни, и во внешней политике уже получаться не будет. Серьезные люди не хотят заниматься ради удовлетворения собственного эго. Время политических демагогов проходит, поэтому изобретаются всякие фейки", - сказал он.

С.Лавров напомнил, что заявления бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, а также скандалы с прослушиванием американскими спецслужбами первых лиц Германии и Франции прошли незамеченными, хотя эти данные подтверждались фактами, в то время как о киберугрозах со стороны РФ все "кричат".

"Эпизоды о которых стало известно и которые подтверждаются фактами, остались незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о киберугрозах со стороны России",- подчеркнул С.Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]