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Дальнее зарубежье 17.01.2017 16:42

Продажи книг в Китае в 2016 г. выросли на 12% и достигли $10 млрд

Розничные продажи книг в Китае в 2016 году подскочили на 12,3% и достигли более 70 млрд юаней (около $10 млрд), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Ассоциации книгоиздателей КНР.

При этом продажи в онлайн-магазинах в минувшем году повысились на 30%, а в обычных - снизились на 2,3%.

Отмечается, что продажи детских книг в Китае выросли сразу на 28,8%, и теперь данный сегмент является крупнейшим на книжном рынке с долей в 23,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, КНИГИ, ПРОДАЖИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]