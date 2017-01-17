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Дальнее зарубежье 17.01.2017 17:02

Конституционный суд Германии отклонил иск о запрете ультраправой партии

Федеральный Конституционный суд Германии не стал запрещать деятельность ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ), сообщила радиостанция "Дойче велле".

"Нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху", - сказал председатель суда Андреас Фоскуле при оглашении вердикта.

Тем не менее, Конституционный суд ФРГ пришел к выводу, что идеология партии противоречит принципам и ценностям, зафиксированным в конституции страны.

Судебное разбирательство по поводу возможного запрета НДПГ было инициировано в 2013 году Бундесратом (представительство федеральных земель) при поддержке Бундестага (парламента).

Как отмечает "Дойче велле", первые судебные слушания по поводу НДПГ прошли в 2003 году, однако тогда суд не нашел аргументов для запрета этой ультраправой партии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]