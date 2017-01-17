Греция сократила выручку от туризма на 1 млрд евро за 9 месяцев 2016 г.

Доходы Греции от туризма в январе-сентябре 2016 года сократились более чем на 1 млрд евро по сравнению с тем же периодом 2015 года и составили 11 млрд 781 млн евро, свидетельствуют данные Банка Греции.

Число иностранных туристов, посетивших Грецию за девять месяцев прошлого года, увеличилось на 6,1%.

Вместе с тем средние расходы туристов за поездку уменьшились на 13,2% - до 491,2 евро.

Впервые за все время сбора данных расходы в расчете на туриста были меньше 500 евро.