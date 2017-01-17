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Дальнее зарубежье 17.01.2017 17:29

Греция сократила выручку от туризма на 1 млрд евро за 9 месяцев 2016 г.

Доходы Греции от туризма в январе-сентябре 2016 года сократились более чем на 1 млрд евро по сравнению с тем же периодом 2015 года и составили 11 млрд 781 млн евро, свидетельствуют данные Банка Греции.

Число иностранных туристов, посетивших Грецию за девять месяцев прошлого года, увеличилось на 6,1%.

Вместе с тем средние расходы туристов за поездку уменьшились на 13,2% - до 491,2 евро.

Впервые за все время сбора данных расходы в расчете на туриста были меньше 500 евро.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ВЫРУЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]