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Дальнее зарубежье 17.01.2017 17:49

Эстония и США подписали договор о статусе американских военнослужащих в Эстонии

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали во вторник в Таллине рамочный договор о двустороннем оборонном сотрудничестве, регулирующий правовой статус находящихся в Эстонии военнослужащих США и членов их семей.

"Договор является частью той тесной работы, которую мы проводим с США, чтобы восточная граница НАТО была защищена и мир в этом регионе обеспечен", - заявил при подписании министр обороны Эстонии.

По его словам, договор имеет знаковое значение по обеспечению долгосрочного оборонного сотрудничества между Эстонией и США".

Как отметил посол Соединенных Штатов, "Этот договор придает правовые рамки двустороннему оборонному сотрудничеству и создает предпосылки для разносторонней деятельности, укреплению оборонного сотрудничества между США и Эстонией".

"Заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии. Его целью является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Договор подлежит ратификации парламентом Эстонии.

Он заменит предыдущее двустороннее соглашение об использовании американскими военнослужащими территорий и зданий, находящихся в ведении Сил обороны Эстонии. Оно было заключено в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]