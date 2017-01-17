Эстония и США подписали договор о статусе американских военнослужащих в Эстонии

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали во вторник в Таллине рамочный договор о двустороннем оборонном сотрудничестве, регулирующий правовой статус находящихся в Эстонии военнослужащих США и членов их семей.
"Договор является частью той тесной работы, которую мы проводим с США, чтобы восточная граница НАТО была защищена и мир в этом регионе обеспечен", - заявил при подписании министр обороны Эстонии.
По его словам, договор имеет знаковое значение по обеспечению долгосрочного оборонного сотрудничества между Эстонией и США".
Как отметил посол Соединенных Штатов, "Этот договор придает правовые рамки двустороннему оборонному сотрудничеству и создает предпосылки для разносторонней деятельности, укреплению оборонного сотрудничества между США и Эстонией".
"Заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии. Его целью является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
Договор подлежит ратификации парламентом Эстонии.
Он заменит предыдущее двустороннее соглашение об использовании американскими военнослужащими территорий и зданий, находящихся в ведении Сил обороны Эстонии. Оно было заключено в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.
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