Эстония и США подписали договор о статусе американских военнослужащих в Эстонии

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали во вторник в Таллине рамочный договор о двустороннем оборонном сотрудничестве, регулирующий правовой статус находящихся в Эстонии военнослужащих США и членов их семей.

"Договор является частью той тесной работы, которую мы проводим с США, чтобы восточная граница НАТО была защищена и мир в этом регионе обеспечен", - заявил при подписании министр обороны Эстонии.

По его словам, договор имеет знаковое значение по обеспечению долгосрочного оборонного сотрудничества между Эстонией и США".

Как отметил посол Соединенных Штатов, "Этот договор придает правовые рамки двустороннему оборонному сотрудничеству и создает предпосылки для разносторонней деятельности, укреплению оборонного сотрудничества между США и Эстонией".

"Заключение договора создаст более четкое и обстоятельное правовое регулирование пребывания военнослужащих США как стратегических союзников и усиливает тем самым оборону Эстонии. Его целью является упрощение деятельности США в Эстонии, улучшение условий пребывания военнослужащих, исходя из совместных стратегических интересов и принципов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Договор подлежит ратификации парламентом Эстонии.

Он заменит предыдущее двустороннее соглашение об использовании американскими военнослужащими территорий и зданий, находящихся в ведении Сил обороны Эстонии. Оно было заключено в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.