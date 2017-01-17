На месте крушения грузового самолета "Боинг 747-400", который рухнул в минувший понедельник на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", найден второй "черный ящик", сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии.

По словам собеседника агентства, второй бортовой самописец "обнаружен днем во вторник в ходе проведения поисково-спасательных работ на месте крушения "Боинга".

Собеседник агентства напомнил, что первый бортовой самописец с разбившегося "Боинга" был обнаружен 16 января.

Он сказал также, что "расшифровкой и анализом данных с "черных ящиков" займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета".

Ожидается, что специалисты МАК прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени (16:00 мск) авиарейсом из Москвы.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании в минувший понедельник при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.