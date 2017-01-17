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ТЭК 17.01.2017 16:02

Нефть перешла к росту на заявлениях Саудовской Аравии, Brent у $56,5 за баррель

Нефть дорожает во вторник на ожидании инвесторов, что спрос на топливо сравняется с предложением к середине текущего года.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,64 (1,15%) - до $56,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,70 (1,34%) - до $53,07 за баррель.

"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию".

"Решение стран ОПЕК и их партнеров сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки приведет к радикальным переменам в балансе спроса и предложения, - соглашаются с ним эксперты Sanford Bernstein. - Несмотря на неизбежное увеличение добычи в США, это приведет к существенному сокращению запасов уже в первом полугодии".

Аналогичного мнения придерживается и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Коммерческие запасы нефти на данный момент находится на высоком уровне, но, по нашим ожиданиям, они будут сокращаться по мере снижения поставок", - отметил он во время мероприятия в Абу-Даби.

Также аналитики Sanford полагают, что добыча нефти в Китае в текущем году может сократиться на 7% после рекордного падения в 2016 году.

Кроме того, по данным источников, добыча нефти в Ливии сократилась до 655 тыс. б/с ввиду перебоев с поставками электроэнергии на ряде месторождений.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]