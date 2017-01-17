Нефть перешла к росту на заявлениях Саудовской Аравии, Brent у $56,5 за баррель

Нефть дорожает во вторник на ожидании инвесторов, что спрос на топливо сравняется с предложением к середине текущего года.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,64 (1,15%) - до $56,5 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,70 (1,34%) - до $53,07 за баррель.
"Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию".
"Решение стран ОПЕК и их партнеров сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки приведет к радикальным переменам в балансе спроса и предложения, - соглашаются с ним эксперты Sanford Bernstein. - Несмотря на неизбежное увеличение добычи в США, это приведет к существенному сокращению запасов уже в первом полугодии".
Аналогичного мнения придерживается и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Коммерческие запасы нефти на данный момент находится на высоком уровне, но, по нашим ожиданиям, они будут сокращаться по мере снижения поставок", - отметил он во время мероприятия в Абу-Даби.
Также аналитики Sanford полагают, что добыча нефти в Китае в текущем году может сократиться на 7% после рекордного падения в 2016 году.
Кроме того, по данным источников, добыча нефти в Ливии сократилась до 655 тыс. б/с ввиду перебоев с поставками электроэнергии на ряде месторождений.
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