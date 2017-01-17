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ТЭК 17.01.2017 16:20

BP планирует деятельность в 2017г из расчета цены нефти в $55 за баррель - CEO

BP Plc при планировании хозяйственной деятельности на текущий год исходит из цены нефти в $55 за баррель, заявил гендиректор компании Боб Дадли в интервью Bloomberg TV в Давосе.

По словам топ-менеджера, мировой рынок нефти "фундаментально сбалансирован", однако волатильность в ближайшее время сохранится.

Приоритетом для BP он называет возвращение к росту и восстановление портфеля активов в долгосрочной перспективе. Б.Дадли не исключает новых сделок M&A, но отмечает, что BP в настоящий момент "не охотится за активами".

В сложившихся условиях Б.Дадли не ждет масштабной консолидации среди производителей сланцевой нефти в США.

Глава BP считает экс-гендиректора Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, кандидата на пост госсекретаря США, "очень серьезным человеком, который справится с этой должностью". По мнению Б.Дадли, Р.Тиллерсон в РФ всегда отстаивал интересы Exxon. "Дональда Трампа (избранный президент США - ИФ) и Тиллерсона нельзя назвать друзьями России", - заявил Б.Дадли, добавив, что в работе с РФ они будут действовать в интересах США.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]