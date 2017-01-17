КНР не собирается подстегивать торговлю за счет ослабления юаня - Си Цзиньпин

Китай не намерен наращивать свою конкурентоспособность во внешней торговле за счет ослабления юаня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам председателя КНР, рост китайской экономики в 2016 году, вероятно, составил 6,7%, а фундаментальные макроэкономические показатели остались неизменными, несмотря на многочисленные трудности и понижательное давление. В дальнейшем Пекин будет ориентироваться на "средневысоекие темпы роста", добавил он.
В числе трудностей Си Цзиньпин назвал излишки производственных мощностей, накопление финансовых рисков и усиление проблем в некоторых регионах.
"Китай располагает огромным потенциалом роста", - подчеркнул он.
В ближайшие пять лет Китай собирается импортировать товары на $8 трлн, сообщил председатель КНР. Также Пекин рассчитывает привлечь иностранные инвестиции на $600 млрд за пять лет и осуществить инвестиции за рубежом на $750 млрд.
"Двери Китая останутся широко распахнутыми" для всего мира, утверждает Си Цзиньпин.
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