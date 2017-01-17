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Дальнее зарубежье 17.01.2017 18:18

Евродепутаты голосуют во втором туре выборов президента Европарламента

Глава Европарламента Мартин Шульц объявил в Страсбурге о начале голосования во втором туре выборов нового председателя ассамблеи.

"Голосование открыто", - сказал М.Шульц во вторник на пленарной сессии Европарламента, призвав членов избирательной комиссии приступить к своим обязанностям.

Итоги первого тура не дали необходимого абсолютного преимущества ни одному из шести кандидатов фракций Европарламента. При этом никто не отозвал свою кандидатуру, и все шесть участвуют во втором туре.

Процедура предусматривает до четырех туров выборов, которые пройдут в один день.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]