Евродепутаты голосуют во втором туре выборов президента Европарламента

Глава Европарламента Мартин Шульц объявил в Страсбурге о начале голосования во втором туре выборов нового председателя ассамблеи.

"Голосование открыто", - сказал М.Шульц во вторник на пленарной сессии Европарламента, призвав членов избирательной комиссии приступить к своим обязанностям.

Итоги первого тура не дали необходимого абсолютного преимущества ни одному из шести кандидатов фракций Европарламента. При этом никто не отозвал свою кандидатуру, и все шесть участвуют во втором туре.

Процедура предусматривает до четырех туров выборов, которые пройдут в один день.