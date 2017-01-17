С начала года в Белоруссии насмерть замерзло более 20 человек, за зиму - почти 50

Министерство здравоохранения Белоруссии с начала 2017 года зафиксировало 22 случая смерти от переохлаждения, с начала зимы - 47.
"С начала текущего года министерством зафиксировано 22 случая смерти от переохлаждения. С 9 декабря, когда начали вести статистику, - 47 человек", - заявила главный специалист отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Савко на пресс-конференции во вторник в Минске.
Она подчеркнула, что "это большая цифра".
По словам Е.Савко, половина замерзших насмерть употребляли алкоголь.
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