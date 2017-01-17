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СНГ 17.01.2017 16:12

С начала года в Белоруссии насмерть замерзло более 20 человек, за зиму - почти 50

Министерство здравоохранения Белоруссии с начала 2017 года зафиксировало 22 случая смерти от переохлаждения, с начала зимы - 47.

"С начала текущего года министерством зафиксировано 22 случая смерти от переохлаждения. С 9 декабря, когда начали вести статистику, - 47 человек", - заявила главный специалист отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Савко на пресс-конференции во вторник в Минске.

Она подчеркнула, что "это большая цифра".

По словам Е.Савко, половина замерзших насмерть употребляли алкоголь.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МОРОЗ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]