С начала года в Белоруссии насмерть замерзло более 20 человек, за зиму - почти 50

Министерство здравоохранения Белоруссии с начала 2017 года зафиксировало 22 случая смерти от переохлаждения, с начала зимы - 47.

"С начала текущего года министерством зафиксировано 22 случая смерти от переохлаждения. С 9 декабря, когда начали вести статистику, - 47 человек", - заявила главный специалист отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Савко на пресс-конференции во вторник в Минске.

Она подчеркнула, что "это большая цифра".

По словам Е.Савко, половина замерзших насмерть употребляли алкоголь.