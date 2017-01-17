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Дальнее зарубежье 17.01.2017 16:14

Американская армия создала четыре базы в Мосуле

Вооруженные силы США создали в четырех районах восточной части Мосула базы для координации операции по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, базы укреплены настолько, что иракская армия не имеет к ним доступа, при этом они круглосуточно охраняются "Золотой дивизией" - элитным подразделением иракской армии.

Отмечается, что "Золотая дивизия" также готовится к реализации нового плана по захвату Мосула, разработанного американской армией.

Ранее сообщалось, что Южный фронт иракских сил безопасности взял под контроль три квартала в Мосуле.

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Тэги: США, ИРАК, МОСУЛ, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]