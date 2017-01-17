Американская армия создала четыре базы в Мосуле

Вооруженные силы США создали в четырех районах восточной части Мосула базы для координации операции по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар".
По его информации, базы укреплены настолько, что иракская армия не имеет к ним доступа, при этом они круглосуточно охраняются "Золотой дивизией" - элитным подразделением иракской армии.
Отмечается, что "Золотая дивизия" также готовится к реализации нового плана по захвату Мосула, разработанного американской армией.
Ранее сообщалось, что Южный фронт иракских сил безопасности взял под контроль три квартала в Мосуле.
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