Американская армия создала четыре базы в Мосуле

Вооруженные силы США создали в четырех районах восточной части Мосула базы для координации операции по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает во вторник арабское издание "Аль-Масдар".

По его информации, базы укреплены настолько, что иракская армия не имеет к ним доступа, при этом они круглосуточно охраняются "Золотой дивизией" - элитным подразделением иракской армии.

Отмечается, что "Золотая дивизия" также готовится к реализации нового плана по захвату Мосула, разработанного американской армией.

Ранее сообщалось, что Южный фронт иракских сил безопасности взял под контроль три квартала в Мосуле.