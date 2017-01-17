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Дальнее зарубежье 17.01.2017 16:17

ООН временно прекратила доставку гумпомощи в сирийский город Дейр-эз-Зор в связи с наступлением боевиков ИГ

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила сброс гуманитарной помощи на парашютах для жителей сирийского города Дейр-эз-Зора в связи с активизацией действий боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила во вторник представитель ВПП Беттина Люшер.

"Мы отложили операцию по сбросу (грузов - ИФ) по причинам, связанным с оперативной обстановкой в сфере безопасности", - сказала она на пресс-конференции в Женеве.

ВПП ведет доставку гумпомощи в Дейр-эз-Зор с апреля 2016 года. При этом Дейр-эз-Зор - единственная зона страны, где сирийские власти разрешили ВПП подобные операции.

Западные СМИ напоминают, что боевики ИГ с 2015 года осаждают 100 тыс. жителей города Дейр-эз-Зор, расположенного на востоке Сирии и контролируемого правительственными силами. При этом террористам удалось захватить ряд городских кварталов.

Однако с минувшей субботы ИГ ведет активное наступление на Дейр-эз-Зор, что стало причиной серьезных боев в этом районе.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]