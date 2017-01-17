ООН временно прекратила доставку гумпомощи в сирийский город Дейр-эз-Зор в связи с наступлением боевиков ИГ

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила сброс гуманитарной помощи на парашютах для жителей сирийского города Дейр-эз-Зора в связи с активизацией действий боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила во вторник представитель ВПП Беттина Люшер.

"Мы отложили операцию по сбросу (грузов - ИФ) по причинам, связанным с оперативной обстановкой в сфере безопасности", - сказала она на пресс-конференции в Женеве.

ВПП ведет доставку гумпомощи в Дейр-эз-Зор с апреля 2016 года. При этом Дейр-эз-Зор - единственная зона страны, где сирийские власти разрешили ВПП подобные операции.

Западные СМИ напоминают, что боевики ИГ с 2015 года осаждают 100 тыс. жителей города Дейр-эз-Зор, расположенного на востоке Сирии и контролируемого правительственными силами. При этом террористам удалось захватить ряд городских кварталов.

Однако с минувшей субботы ИГ ведет активное наступление на Дейр-эз-Зор, что стало причиной серьезных боев в этом районе.