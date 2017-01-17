Экспортно-импортный банк Кореи выделил 500 млн евро на строительство карбамидного завода SOCAR в Азербайджане -ОБНОВЛЕНО

Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) выделил 500 млн евро на строительство карбамидного завода SOCAR в Сумгайыте (Азербайджан), отмечается в сообщении банка.

«Этот кредит является нашим вкладом в расширение экономического сотрудничества между двумя странами. Он закладывает фундамент для расширения операций корейских компаний в Азербайджане», - говорится в сообщении.

Вице-президент компании SOCAR Сулейман Гасымов во вторник сообщил журналистам, что SOCAR уже подписала соглашение на получение указанного кредита и направила документ KEXIM.

«Теперь корейская сторона еще ждет подписания гарантийного соглашения по кредиту с Азербайджаном. Думаем, что этот вопрос решится до конца текущего месяца. Кабинет министров уже направил обращение в Администрацию Президента по предоставлению соответствующих полномочий министерству финансов республики. Скорее всего, этот вопрос будет решен после возвращения главы государства из Давоса», - отметил С.Гасымов.

Он сообщил, что средства будут предоставлены сроком на 15 лет под «низкие проценты». Из общей суммы кредита 249 млн будет выделено Deutsche Bank, Unicredit и Societe Generale под гарантии KEXIM, остальные 251 млн евро – напрямую Экспортно-импортным банком Кореи.

С.Гасымов также пояснил, что на реализацию проекта строительства карбамидного завода ранее привлечены промежуточные кредиты сроком на 6 месяцев. «Таким образом, получается, что из выделяемых нам 500 млн евро мы уже освоили 201 млн евро», - сообщил С.Гасымов.

Договор о проектировании и строительству карбамидного завода под ключ подписан SOCAR с южнокорейской Samsung Engineering. В рамках договора корейская компания осуществит строительно-монтажные работы, тестирование и тренинги для рабочих.

По данным на конец 2016 года, работы по реализации проекта строительства завода выполнены на 88%, в том числе проектные работы - на 100%, строительные работы – на 58%.

Работы по строительству завода планируется завершить в конце 2017 года, в начале 2018 года предприятие будет сдано в эксплуатацию.

Ранее со ссылкой на директора карбамидного завода Хаяла Джафарова сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 700-750 млн евро, включая налоги.

Годовая мощность завода составит 650-700 тыс. тонн карбамида (2 тыс. тонн в сутки). В качестве сырья на заводе будет использоваться природный газ.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Н.Аббасова