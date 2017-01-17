В Брюсселе госминистр Грузии встретился с генсеком НАТО

В Брюсселе во вторник состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия, на котором были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества и ситуация в Грузии, сообщает аппарат госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции.
До заседания комиссии состоялась встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с госминистром Грузии по вопросам евроинтеграции Виктором Долидзе.
"Мы обсудили практически все сферы сотрудничества, в том числе и вопросы реформирования грузинского оборонного ведомства, прошлогоднюю программу сотрудничества с НАТО, которая была очень напряженной и активной. Мы рассмотрели и планы сотрудничества на 2017 год. В феврале состоится министериал НАТО, в марте в Тбилиси состоится выездное заседание военного комитета НАТО, в апреле пройдет форум народной дипломатии в рамках Североатлантического альянса и сессия парламентской ассамблеи НАТО", - сказал В.Долидзе журналистам в Брюсселе.
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