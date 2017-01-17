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Дальнее зарубежье 17.01.2017 19:03

Более половины американцев хотят улучшения отношений между США и Россией - опрос

Результаты недавнего опроса, подготовленного и проведенного CNN/ORC, указывают на то, что 56% американцев хотели бы, чтобы администрация США предпринимала попытки улучшения отношений с Россией, а не оказывала ей дипломатическое и экономическое противодействие, сообщает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным того же опроса, 58% респондентов выразили мнение относительно того, что информация о якобы имевших место действиях российских хакеров никак не повлияла на исход президентских выборов в США, и их итоги в любом случае были бы такими же.

Опрос проводился с 12 по 15 января с участием 1 тыс. взрослых американцев, выбранных случайным путем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]