Более половины американцев хотят улучшения отношений между США и Россией - опрос

Результаты недавнего опроса, подготовленного и проведенного CNN/ORC, указывают на то, что 56% американцев хотели бы, чтобы администрация США предпринимала попытки улучшения отношений с Россией, а не оказывала ей дипломатическое и экономическое противодействие, сообщает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным того же опроса, 58% респондентов выразили мнение относительно того, что информация о якобы имевших место действиях российских хакеров никак не повлияла на исход президентских выборов в США, и их итоги в любом случае были бы такими же.

Опрос проводился с 12 по 15 января с участием 1 тыс. взрослых американцев, выбранных случайным путем.