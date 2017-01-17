ЕК не согласилась с критикой Amnesty International об упущениях в соблюдении прав и свобод при борьбе с терроризмом

Европейская комиссия не разделяет мнения Amnesty International о том, что меры ЕС по борьбе против терроризма угрожают уважению основополагающих прав и свобод в Европейском союзе, заявила официальный представитель ЕК Тове Эрнст.

Она сообщила, что опубликованный во вторник доклад Amnesty International в Еврокомиссии приняли к сведению.

"Основополагающие права - это именно то, на что направлены атаки терроризма, и наш ответ не должен подвергать угрозе или ограничениям нормы защиты этих прав в Европе. Это фундаментальная опора для Европейского союза. Напротив, следует уважать принципы пропорциональности и необходимости", - объяснила пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе подход Европейской комиссии.

Так она ответила на содержащуюся в докладе Amnesty International критику об упущениях в соблюдении прав и свобод в том, что касается законодательных текстов по борьбе с терроризмом, которые, по мнению организации, расплывчаты и, в частности, содержат риски ограничения свободы выражения.