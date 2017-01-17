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Дальнее зарубежье 17.01.2017 19:18

ЕК не согласилась с критикой Amnesty International об упущениях в соблюдении прав и свобод при борьбе с терроризмом

Европейская комиссия не разделяет мнения Amnesty International о том, что меры ЕС по борьбе против терроризма угрожают уважению основополагающих прав и свобод в Европейском союзе, заявила официальный представитель ЕК Тове Эрнст.

Она сообщила, что опубликованный во вторник доклад Amnesty International в Еврокомиссии приняли к сведению.

"Основополагающие права - это именно то, на что направлены атаки терроризма, и наш ответ не должен подвергать угрозе или ограничениям нормы защиты этих прав в Европе. Это фундаментальная опора для Европейского союза. Напротив, следует уважать принципы пропорциональности и необходимости", - объяснила пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе подход Европейской комиссии.

Так она ответила на содержащуюся в докладе Amnesty International критику об упущениях в соблюдении прав и свобод в том, что касается законодательных текстов по борьбе с терроризмом, которые, по мнению организации, расплывчаты и, в частности, содержат риски ограничения свободы выражения.

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Тэги: ЕС, ПРАВОЗАЩИТА, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]