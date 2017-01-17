SOCAR выплатила первые проценты держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) во вторник выплатила первые проценты держателям облигаций SOCAR на сумму $100 млн, председатель Наблюдательного совета SOCAR Capital Сулейман Гасымов.
«Держателям облигаций SOCAR 17 января были выплачены первые проценты на общую сумму $1,25 млн. Это средства перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению», - заявил С.Гасымов.
Главный советник SOCAR по эмиссии ценных бумаг, член Консультативного совета SOCAR Capital Али Агаоглу отметил, что условия, предлагаемые инвесторам по облигациям SOCAR «могут считаться самыми выгодными не только в Азербайджане, но в регионе».
«Объем сделок по облигациям на вторичном рынке за прошедшие три месяца см момента эмиссии облигации составил около $40 млн. Очень большой интерес к облигациям проявляют физические и юридические лица, и наряду с гражданами Азербайджана, также граждане из России, Турции и Грузии», - сказал А.Агаоглу.
Как сообщалось ранее, SOCAR в октябре 2016 года осуществила первую эмиссию облигаций на внутреннем рынке на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Н.Аббасова
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