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Карабахский конфликт 17.01.2017 16:56

Статус-кво по Карабаху может измениться, если Россия серьезно займется этим вопросом – глава МИД Азербайджана

Изменение существующего статус-кво по армяно-азербайджанскому конфликту возможно в случае, если Россия со всей серьезностью займется этим вопросом, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Я полностью уверен в том, что если Россия подойдет к этому вопросу со всей серьезностью, то будут обеспечены изменение статус-кво, стабильность в регионе и вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул Э.Мамедъяров в интервью местному агентству "АПА", выражая отношение к заявлению главы МИД Сергея Лаврова о том, что боевые действия в зоне карабахского конфликта не являются внутренним делом Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что произошедшие в зоне армяно-азербайджанского конфликта апрельские боестолкновения еще раз продемонстрировали необходимость активизацию Россией, как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, а также соседнего государства, усилий для скорейшего урегулирования конфликта.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о недопустимости компромисса в вопросе, касающемся территориальной целостности Азербайджана. «Президент отмечал, что компромисс возможен только в вопросе самоуправления Нагорного Карабаха», - отметил он.

Министр добавил, что если стороны конфликта придут к соглашению, то в будущем Нагорный Карабах может получить статус автономной республики в составе Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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