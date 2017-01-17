Статус-кво по Карабаху может измениться, если Россия серьезно займется этим вопросом – глава МИД Азербайджана

Изменение существующего статус-кво по армяно-азербайджанскому конфликту возможно в случае, если Россия со всей серьезностью займется этим вопросом, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Я полностью уверен в том, что если Россия подойдет к этому вопросу со всей серьезностью, то будут обеспечены изменение статус-кво, стабильность в регионе и вывод войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул Э.Мамедъяров в интервью местному агентству "АПА", выражая отношение к заявлению главы МИД Сергея Лаврова о том, что боевые действия в зоне карабахского конфликта не являются внутренним делом Азербайджана.
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что произошедшие в зоне армяно-азербайджанского конфликта апрельские боестолкновения еще раз продемонстрировали необходимость активизацию Россией, как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, а также соседнего государства, усилий для скорейшего урегулирования конфликта.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о недопустимости компромисса в вопросе, касающемся территориальной целостности Азербайджана. «Президент отмечал, что компромисс возможен только в вопросе самоуправления Нагорного Карабаха», - отметил он.
Министр добавил, что если стороны конфликта придут к соглашению, то в будущем Нагорный Карабах может получить статус автономной республики в составе Азербайджана.
Р.Бабаев
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