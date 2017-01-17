Трамп рассчитывает на установление прекрасных отношений с Путиным и Меркель - советник

Избранный президент США Дональд Трамп намерен налаживать прекрасные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, при этом он понимает важность альянса с Европой, заявил во вторник член переходной команды Д.Трампа Энтони Скарамуччи.
"Он хочет выстроить прекрасные отношения с Меркель и с Путиным" - сказал Э.Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, Д.Трамп "человек мира, который осознает важность долгосрочного альянса, который у нас (США - ИФ) сложился с Европой".
"Я не считаю его человеком, который хочет иметь с кем-либо плохие отношения, и он определенно не считает Европу слабой", - пояснил Э.Скарамуччи.
Он отметил, что "в течение следующих шести месяцев, следующего года, отношения между США и Европой будут сильными как никогда".
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