Трамп рассчитывает на установление прекрасных отношений с Путиным и Меркель - советник

Избранный президент США Дональд Трамп намерен налаживать прекрасные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, при этом он понимает важность альянса с Европой, заявил во вторник член переходной команды Д.Трампа Энтони Скарамуччи.

"Он хочет выстроить прекрасные отношения с Меркель и с Путиным" - сказал Э.Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Д.Трамп "человек мира, который осознает важность долгосрочного альянса, который у нас (США - ИФ) сложился с Европой".

"Я не считаю его человеком, который хочет иметь с кем-либо плохие отношения, и он определенно не считает Европу слабой", - пояснил Э.Скарамуччи.

Он отметил, что "в течение следующих шести месяцев, следующего года, отношения между США и Европой будут сильными как никогда".