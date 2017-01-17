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СНГ 17.01.2017 17:15

Путин отнес администрацию Обамы к категории тех, кто прощается, но не уходит

Уходящая администрация США относится к той категории людей, "которые прощаются, но не уходят", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение Барака Обамы продлить антироссийские санкции.

"Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Так он прокомментировал решение президента США Барака Обамы продлить антироссийские санкции.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБАМА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]