Путин отнес администрацию Обамы к категории тех, кто прощается, но не уходит

Уходящая администрация США относится к той категории людей, "которые прощаются, но не уходят", заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение Барака Обамы продлить антироссийские санкции.
"Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном.
Так он прокомментировал решение президента США Барака Обамы продлить антироссийские санкции.
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