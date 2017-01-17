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Дальнее зарубежье 17.01.2017 17:18

Трамп полагает, что работу НАТО скорректировать, так как она не отвечает требованиям времени

Слова избранного президента США Дональда Трампа о НАТО указывают на то, что, по его мнению, альянс не отвечает актуальным задачам времени, заявил во вторник член переходной команды Д.Трампа Энтони Скарамуччи.

"НАТО функционирует, но есть вещи, которые в альянсе следует изменить, и отчасти это имеет в виду Д.Трамп, когда говорит "неактуально", - сказал Э.Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, "следует подумать, как изменить договор о НАТО, чтобы отвечать требованиям XXI и XXII вв."

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТНИК, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]