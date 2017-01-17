Трамп полагает, что работу НАТО скорректировать, так как она не отвечает требованиям времени

Слова избранного президента США Дональда Трампа о НАТО указывают на то, что, по его мнению, альянс не отвечает актуальным задачам времени, заявил во вторник член переходной команды Д.Трампа Энтони Скарамуччи.

"НАТО функционирует, но есть вещи, которые в альянсе следует изменить, и отчасти это имеет в виду Д.Трамп, когда говорит "неактуально", - сказал Э.Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, "следует подумать, как изменить договор о НАТО, чтобы отвечать требованиям XXI и XXII вв."