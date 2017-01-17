Один из старейших в мире передвижных цирков закрывается в США

Руководство цирка Ringling Brothers and Barnum & Bailey, прослеживающего свою историю с 1871 года, объявило о закрытии компании в мае на фоне роста расходов и давления со стороны активистов, выступающих за права животных.

"После долгих раздумий и подсчетов я и моя семья приняли тяжелое решение о том, что цирк даст свои последние представления в мае", - говорится в размещенном на сайте заявлении Кеннета Фельда, который владеет этим цирком с конца 1960-х годов.

Финальное представление состоится 21 мая в городе Юниондейл в штате Нью-Йорк.

По словам К.Фельда, модель передвижного цирка изжила себя и является убыточной, поскольку, помимо расходов на перевозку артистов, животных и оборудования, компания вынуждена оплачивать учителей для детей артистов и нести другие сопутствующие издержки.

Кроме того, цирк стал мишенью зоозащитных организаций, обвинявших его владельцев в жестоком обращении с животными. Так, в результате кампании PETA цирк вынужден был отменить номера с участием слонов, являвшиеся его "визитной карточкой", и продажи билетов стали падать.

Ringling Brothers and Barnum & Bailey образовался в результате последовательного слияния нескольких известных в США цирковых трупп. В текущем виде компания существует с 1919 года. Цирк известен своим слоганом "Величайшее шоу мира" - в свое время в труппе состояло до 2 тыс. человек (около 400 в настоящее время), его представления посещали тысячи человек, а оборудование и актеров перевозили из города в город на специальном поезде.