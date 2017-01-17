Трамп объяснил падение своего рейтинга предвзятостью авторов опросов

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что проводящие социологические опросы компании подтасовывают результаты не в его пользу.

"Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Они фальшивые как и раньше", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Так избранный президент отреагировал на опубликованные во вторник данные о падении его рейтинга с момента избрания.