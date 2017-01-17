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Дальнее зарубежье 17.01.2017 17:48

Трамп объяснил падение своего рейтинга предвзятостью авторов опросов

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что проводящие социологические опросы компании подтасовывают результаты не в его пользу.

"Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Они фальшивые как и раньше", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Так избранный президент отреагировал на опубликованные во вторник данные о падении его рейтинга с момента избрания.

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Тэги: США, ТРАМП, ОПРОСЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]