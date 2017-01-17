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Дальнее зарубежье 17.01.2017 20:05

Стороны сирийского конфликта близки к осознанию необходимости договариваться - Керри

Участники конфликта в Сирии устали от боевых действий и потому приближаются к осознанию необходимости мирного решения, заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Стороны подходят к состоянию измотанности (многолетним конфликтом - ИФ), и потому, я считаю, будет возможность добиться финального решения", - сказал он во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дж.Керри выразил сожаление, что, поскольку он скоро покидает пост госсекретаря, то не сможет принять участие в активной фазе сирийского урегулирования. "Мне жаль, что мы не будем присутствовать при этом", - отметил глава госдепа.

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Тэги: США, КЕРРИ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]