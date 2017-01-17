Стороны сирийского конфликта близки к осознанию необходимости договариваться - Керри

Участники конфликта в Сирии устали от боевых действий и потому приближаются к осознанию необходимости мирного решения, заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Стороны подходят к состоянию измотанности (многолетним конфликтом - ИФ), и потому, я считаю, будет возможность добиться финального решения", - сказал он во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дж.Керри выразил сожаление, что, поскольку он скоро покидает пост госсекретаря, то не сможет принять участие в активной фазе сирийского урегулирования. "Мне жаль, что мы не будем присутствовать при этом", - отметил глава госдепа.