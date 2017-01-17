Цены на нефть растут во вторник, Brent подорожала до $56,4 за баррель

Нефть активно поднимается в цене во вторник на ожидании ребалансировки рынка и ослаблении курса доллара.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК подорожали на $0,57 (1,02%) - до $56,43 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,75 (1,43%) - до $53,12 за баррель.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в полной мере проявится к концу первого полугодия 2017 года.
Такого же мнения придерживается глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, отметил он на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Также позитивным фактором для сырьевых рынков, и рынка нефти в частности, сдало снижение курса доллара США на заявлениях избранного президента США о том, что стоимость американской валюты завышена.
К 18:25 МСК доллар снижается в паре с евро и иеной на 1%, до $1,07 за евро и 113,08 иены/$1.
"Глава МЭА и саудовский министр нефти в один голос заявили о ребалансировке рынка в первом полугодии, и эти комментарии поддержали рынок, - говорит глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. - Снижение курса доллара только усилило подъем нефтяных котирвок".
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Люксембурга
Президент Азербайджана встретился с главой BP
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Изобретена батарея со встроенным "огнетушителем"
В Азербайджане в 2016 году сократилось число отравлений – Минздрав
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Туск назвал "более реалистичным" заявленный Мэй план по Brexit
Президент Ирана рассчитывает на осязаемые результаты переговоров по Сирии в Астане
Президент Ирана не считает возможным пересмотр сделки по ИЯП после вступления Трампа в должность
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии