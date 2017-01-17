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ТЭК 17.01.2017 20:20

Цены на нефть растут во вторник, Brent подорожала до $56,4 за баррель

Нефть активно поднимается в цене во вторник на ожидании ребалансировки рынка и ослаблении курса доллара.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК подорожали на $0,57 (1,02%) - до $56,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,75 (1,43%) - до $53,12 за баррель.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в полной мере проявится к концу первого полугодия 2017 года.

Такого же мнения придерживается глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, отметил он на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Также позитивным фактором для сырьевых рынков, и рынка нефти в частности, сдало снижение курса доллара США на заявлениях избранного президента США о том, что стоимость американской валюты завышена.

К 18:25 МСК доллар снижается в паре с евро и иеной на 1%, до $1,07 за евро и 113,08 иены/$1.

"Глава МЭА и саудовский министр нефти в один голос заявили о ребалансировке рынка в первом полугодии, и эти комментарии поддержали рынок, - говорит глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. - Снижение курса доллара только усилило подъем нефтяных котирвок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]