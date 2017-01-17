Президент Ирана не считает возможным пересмотр сделки по ИЯП после вступления Трампа в должность

Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что считает бессмысленными разговоры о попытках пересмотра сделки по ИЯП (иранской ядерной проблеме - ИФ), заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников.

"Избранный президент (США - ИФ) дал понять, что ему не нравится ядерная сделка, назвав ее худшей из когда-либо подписанных. Это лишь пропаганда. Я не думаю, что он сможет много чего сделать (по этому вопросу - ИФ), когда придет в Белый дом", - приводят иранские СМИ его слова, сказанные в ходе пресс-конференции в Тегеране.

"Я оптимистично настроен в отношении будущего ядерной сделки... она устраивает Соединенные Штаты, но он (Дональд Трамп - ИФ) этого не понимает", - добавил Х.Рухани.