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Дальнее зарубежье 17.01.2017 20:38

Президент Ирана не считает возможным пересмотр сделки по ИЯП после вступления Трампа в должность

Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что считает бессмысленными разговоры о попытках пересмотра сделки по ИЯП (иранской ядерной проблеме - ИФ), заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников.

"Избранный президент (США - ИФ) дал понять, что ему не нравится ядерная сделка, назвав ее худшей из когда-либо подписанных. Это лишь пропаганда. Я не думаю, что он сможет много чего сделать (по этому вопросу - ИФ), когда придет в Белый дом", - приводят иранские СМИ его слова, сказанные в ходе пресс-конференции в Тегеране.

"Я оптимистично настроен в отношении будущего ядерной сделки... она устраивает Соединенные Штаты, но он (Дональд Трамп - ИФ) этого не понимает", - добавил Х.Рухани.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]