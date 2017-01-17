Президент Ирана рассчитывает на осязаемые результаты переговоров по Сирии в Астане

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник выразил надежду на то, что сирийцы при поддержке Москвы, Тегерана и Анкары в ходе переговоров в Астане добьются реального прогресса в решении конфликта в Сирии.

"На ряде прошлых консультаций проблема заключалась в том, что отсутствовали представители Дамаска либо ключевые игроки. На сей раз, в Астане, собраны крупнейшие "игроки" - РФ, Иран и Турция выступают в качестве организаторов сессии. И все считают, что сами переговоры должны вести только сирийцы", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране.

"Переговоры между правительством и вооруженными группировками могут быть реальными и серьезными, и могут стать шагом к финальному соглашению", - добавил Х.Рухани.

Президент Ирана также напомнил, что Тегеран всегда выступал в поддержку "политического решения сирийского вопроса".