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Дальнее зарубежье 17.01.2017 20:58

Президент Ирана рассчитывает на осязаемые результаты переговоров по Сирии в Астане

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник выразил надежду на то, что сирийцы при поддержке Москвы, Тегерана и Анкары в ходе переговоров в Астане добьются реального прогресса в решении конфликта в Сирии.

"На ряде прошлых консультаций проблема заключалась в том, что отсутствовали представители Дамаска либо ключевые игроки. На сей раз, в Астане, собраны крупнейшие "игроки" - РФ, Иран и Турция выступают в качестве организаторов сессии. И все считают, что сами переговоры должны вести только сирийцы", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране.

"Переговоры между правительством и вооруженными группировками могут быть реальными и серьезными, и могут стать шагом к финальному соглашению", - добавил Х.Рухани.

Президент Ирана также напомнил, что Тегеран всегда выступал в поддержку "политического решения сирийского вопроса".

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]