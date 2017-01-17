Президенты Азербайджана и Швейцарии встретились в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Стороны отметили успешное сотрудничество между двумя странами в финансовой, энергетической, железнодорожной сферах, а также обсудили перспективы сотрудничества в рамках проектов TAP и TANAP, в инвестиционной, финансово-кредитной, сельскохозяйственной, фармацевтической и других сферах.

А.Ахундов