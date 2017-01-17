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Внешняя политика 17.01.2017 20:47

Президент Азербайджана встретился с главой BP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между BP и Государственной нефтяной компанией SOCAR, обсудили ход работ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, ход реализации проектов «Южный газовый коридор», TAP и TANAP, перспективы будущего сотрудничества.

А.Ахундов

Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между BP и Государственной нефтяной компанией SOCAR, обсудили ход работ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, ход реализации проектов «Южный газовый коридор», TAP и TANAP, перспективы будущего сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, BP, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]