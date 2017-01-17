Президент Азербайджана встретился с главой BP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с главным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Встреча состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.
Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между BP и Государственной нефтяной компанией SOCAR, обсудили ход работ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, ход реализации проектов «Южный газовый коридор», TAP и TANAP, перспективы будущего сотрудничества.
А.Ахундов
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