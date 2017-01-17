Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Люксембурга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Президент И.Алиев отметил заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с Люксембургом в различных сферах, в том числе в космической промышленности и информационных технологиях. К.Беттель подчеркнул развитие сотрудничества между странами в сфере воздушных грузоперевозок, информационных и космических технологий, финансов. По его словам, Люксембург заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в финансовой и инвестиционной сферах.

Кроме того И.Алиев встретился с исполнительным директором компании ОАЭ VPS Healthcare Шамширом Ваялилом, а также с главой группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном.

А.Ахундов