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Внешняя политика 17.01.2017 21:13

Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Люксембурга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился с премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Встреча состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Президент И.Алиев отметил заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с Люксембургом в различных сферах, в том числе в космической промышленности и информационных технологиях. К.Беттель подчеркнул развитие сотрудничества между странами в сфере воздушных грузоперевозок, информационных и космических технологий, финансов. По его словам, Люксембург заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в финансовой и инвестиционной сферах.

Кроме того И.Алиев встретился с исполнительным директором компании ОАЭ VPS Healthcare Шамширом Ваялилом, а также с главой группы компаний LafargeHolcim Эриком Олсеном.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛЮКСЕМБУРГ, РУКОВОДИТЕЛИ, ВСТРЕЧА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]