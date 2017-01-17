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Бизнес и законодательство 17.01.2017 21:50

Европейские индексы снизились во вторник после выступления Терезы Мэй

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили снижением торги во вторник, инвесторы оценивали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о выходе из ЕС (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,15%, до 362,42 пункта.

Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Stoxx 50 потерял почти 0,3%. Британский FTSE 100 рухнул на 1,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, германский DAX - на 0,1%. Между тем итальянский FTSE MIB вырос на 0,3%.

По словам Т.Мэй, Великобритания намерена осуществить полноценный выход из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС. При этом она подчеркнула, что ее страна заинтересована в процветании ЕС и дружественных отношениях со своим главным торговым партнером.

"Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.

Она также подтвердила, что Великобритания покинет общий рынок ЕС. По словам Т.Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.

Позитивным фактором стали данные о продажах автомобилей в ЕС, которые выросли в 2016 году до максимума за девять лет, в декабре подъем составил 3% в годовом выражении.

Рыночная стоимость Rolls-Royce подскочила на 4,4%. Британский машиностроительный холдинг согласовал выплату 671 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика Deutsche Lufthansa выросли на 3,9% на сообщениях о том, что Etihad Airways может купить от 30% до 40% акций компании.

Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 2,2% на торгах в Лондоне после публикации данных о добыче в четвертом квартале.

Курс акций British American Tobacco (BAT) снизился на 3,8%. BAT покупает Reynolds за $49,4 млрд, что позволит ей стать крупнейшей табачной компанией мира.

Капитализация Deutsche Bank выросла на 0,7% на слухах о том, что банк откажется от выплаты годовых бонусов 90% сотрудников трейдингового и инвестиционно-банковского подразделения.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]