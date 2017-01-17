Европейские индексы снизились во вторник после выступления Терезы Мэй

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили снижением торги во вторник, инвесторы оценивали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о выходе из ЕС (Brexit).
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,15%, до 362,42 пункта.
Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Stoxx 50 потерял почти 0,3%. Британский FTSE 100 рухнул на 1,4%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, германский DAX - на 0,1%. Между тем итальянский FTSE MIB вырос на 0,3%.
По словам Т.Мэй, Великобритания намерена осуществить полноценный выход из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС. При этом она подчеркнула, что ее страна заинтересована в процветании ЕС и дружественных отношениях со своим главным торговым партнером.
"Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.
Она также подтвердила, что Великобритания покинет общий рынок ЕС. По словам Т.Мэй, финальное соглашение по Brexit поступит на голосование в обе палаты британского парламента.
Позитивным фактором стали данные о продажах автомобилей в ЕС, которые выросли в 2016 году до максимума за девять лет, в декабре подъем составил 3% в годовом выражении.
Рыночная стоимость Rolls-Royce подскочила на 4,4%. Британский машиностроительный холдинг согласовал выплату 671 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела.
Котировки ценных бумаг авиаперевозчика Deutsche Lufthansa выросли на 3,9% на сообщениях о том, что Etihad Airways может купить от 30% до 40% акций компании.
Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 2,2% на торгах в Лондоне после публикации данных о добыче в четвертом квартале.
Курс акций British American Tobacco (BAT) снизился на 3,8%. BAT покупает Reynolds за $49,4 млрд, что позволит ей стать крупнейшей табачной компанией мира.
Капитализация Deutsche Bank выросла на 0,7% на слухах о том, что банк откажется от выплаты годовых бонусов 90% сотрудников трейдингового и инвестиционно-банковского подразделения.
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