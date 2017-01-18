ООН на встрече по Сирии в Астане будет представлять заместитель де Мистуры

Заместитель Специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Эзельдин Рамзи будет представлять ООН на международной встрече по САР в Астане.

"В офис Стаффана де Мистуры поступило приглашение принять участие во встрече в Астане. Специальный посланник решил направить на переговоры группу во главе cо своим заместителем Эзельдином Рамзи", - сообщил журналистам во вторник заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Он добавил, что "в группу включен также политический директор офиса Специального посланника Роберт Данн".

"Эта группа будет представлять ООН на предстоящей встрече", - отметил Ф.Хак.