ООН на встрече по Сирии в Астане будет представлять заместитель де Мистуры

Заместитель Специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Эзельдин Рамзи будет представлять ООН на международной встрече по САР в Астане.
"В офис Стаффана де Мистуры поступило приглашение принять участие во встрече в Астане. Специальный посланник решил направить на переговоры группу во главе cо своим заместителем Эзельдином Рамзи", - сообщил журналистам во вторник заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.
Он добавил, что "в группу включен также политический директор офиса Специального посланника Роберт Данн".
"Эта группа будет представлять ООН на предстоящей встрече", - отметил Ф.Хак.
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