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Дальнее зарубежье 18.01.2017 09:04

ООН на встрече по Сирии в Астане будет представлять заместитель де Мистуры

Заместитель Специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Эзельдин Рамзи будет представлять ООН на международной встрече по САР в Астане.

"В офис Стаффана де Мистуры поступило приглашение принять участие во встрече в Астане. Специальный посланник решил направить на переговоры группу во главе cо своим заместителем Эзельдином Рамзи", - сообщил журналистам во вторник заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Он добавил, что "в группу включен также политический директор офиса Специального посланника Роберт Данн".

"Эта группа будет представлять ООН на предстоящей встрече", - отметил Ф.Хак.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, АСТАНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]