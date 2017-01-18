Центробанк Азербайджана привлек 15 млн манатов на очередном депозитном аукционе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 15 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 17 января провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 15 млн манатов, хотя в ходе аукциона предложение составило 45 млн манатов, средневзвешенная ставка - 14%", - отметили в банке.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А.Азизов