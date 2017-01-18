Обама смягчил наказание бывшему информатору организации WikiLeaks - СМИ

Президент США Барак Обама смягчил наказание бывшему информатору организации WikiLeaks Челси Мэннингу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
"Президент Барак Обама смягчил наказание Челси Мэннингу, виновному в утечке документов армии США и отбывающему наказание в виде 35 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По информации New York Post, Ч.Мэннинг официально выйдет на свободу 17 мая 2017 года.
Агентство со ссылкой на Белый дом сообщило, что имя Ч.Мэннинга попало в список из 209 заключённых, которым Б.Обама сокращает сроки заключения.
Глава США также помиловал бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона генерала Джеймса Картрайта, признанного виновным в октябре в связи с ложными показаниями федеральному следствию в 2012 году, отвечая на вопрос об утечке сверхсекретной информации об усилиях США по нанесению ущерба ядерной программе Ирана, попавшей в распоряжение к двум журналистам, говорится в сообщении телеканала CNN.
Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.
Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.
Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.
Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о готовности согласиться на экстрадицию в США, если президент страны Б.Обама помилует бывшего информатора организации Ч.Мэннинг.
"Если Обама помилует Мэннинг, то Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на очевидное несоответствие судебного дела министерства юстиции США Конституции", - отмечалось в "Твиттере" WikiLeaks.
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