Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, на 1 января 2017 года составил 416,5 млн тонн, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

"Из указанного объема добытой нефти 231,8 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана, в том числе 19,3 млн тонн в 2016 году", - отметил он в интервью официальной газете "Respublika".

По словам Х.Юсифзаде, до сих пор на мировые рынки экспортировано 435,4 млн тонн азербайджанской нефти, в том числе 321,7 млн тонн по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первый вице-президент добавил, что по состоянию на 1 января 2017 года с блока АЧГ добыто также 128,2 млрд кубометров попутного газа.

"Ежемесячно с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добывается более 2,6 млн тонн нефти и 1 млрд попутного газа", - отметил Х.Юсифзаде.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова