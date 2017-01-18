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ТЭК 18.01.2017 08:53

Азербайджан в 2016г экспортировал более 19 млн тонн "прибыльной нефти" - SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, на 1 января 2017 года составил 416,5 млн тонн, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

"Из указанного объема добытой нефти 231,8 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана, в том числе 19,3 млн тонн в 2016 году", - отметил он в интервью официальной газете "Respublika".

По словам Х.Юсифзаде, до сих пор на мировые рынки экспортировано 435,4 млн тонн азербайджанской нефти, в том числе 321,7 млн тонн по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Первый вице-президент добавил, что по состоянию на 1 января 2017 года с блока АЧГ добыто также 128,2 млрд кубометров попутного газа.

"Ежемесячно с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добывается более 2,6 млн тонн нефти и 1 млрд попутного газа", - отметил Х.Юсифзаде.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

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Тэги: АЧГ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]