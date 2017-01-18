Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января

Уходящий президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"В среду президент США проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США здесь, в зале для брифинга", - сказал он журналистам.

Дж.Эрнест подтвердил информацию о том, что Б.Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.