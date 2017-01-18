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Дальнее зарубежье 18.01.2017 09:26

Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января

Уходящий президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"В среду президент США проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США здесь, в зале для брифинга", - сказал он журналистам.

Дж.Эрнест подтвердил информацию о том, что Б.Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

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Тэги: США, ОБАМА, ПРЕСС/КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]