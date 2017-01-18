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Дальнее зарубежье 18.01.2017 09:38

Новый председатель Европарламента Таяни определил свои задачи

Избранный председателем Европарламента итальянский евродепутат, представитель фракции Европейская народная партия Антонио Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи.

"Я буду председателем всех (европарламентариев - ИФ). Я не буду премьер-министром Европейского союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", - сказал А.Таяни вечером во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.

А.Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]