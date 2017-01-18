Новый председатель Европарламента Таяни определил свои задачи

Избранный председателем Европарламента итальянский евродепутат, представитель фракции Европейская народная партия Антонио Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи.

"Я буду председателем всех (европарламентариев - ИФ). Я не буду премьер-министром Европейского союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", - сказал А.Таяни вечером во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента.

А.Таяни перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.