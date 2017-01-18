Нефть дорожает в ожидании данных о товарных запасах в США, Brent держится у $55,6

Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду, ослабление доллара и ожидания данных о коммерческих запасах углеводородов в США компенсируют прогнозы увеличения нефтедобычи в России и США ближе к концу 2017 года.

Кроме того, рост цен на нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других странах Азии, сообщает CNBC.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 повысилась на $0,15 (0,27%) - до $55,62 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на $0,39 (0,70%) - до $55,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $52,63 за баррель. Контракт подорожал на $0,11 (0,21%) - до $52,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США сократились на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Минэнерго обнародует эти данные на день позже обычного, в четверг, поскольку минувший понедельник в США был выходным днем.

Равновесие спроса и предложения нефти восстанавливается, поскольку спрос оказался неожиданно сильным, а входящие в ОПЕК страны Персидского залива и Россия уменьшили нефтедобычу больше, чем предполагалось, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Между тем ряд экспертов, включая главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, считают, что во второй половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства государствами ОПЕК и другими странами.

По прогнозам Wood Mackenzie, производство нефти в Азии будет сокращаться рекордными темпами: с 7,5 млн баррелей в сутки в 2016 году до менее чем 6,5 млн баррелей в сутки в 2020 году. После обвала нефтяного рынка в 2014 году добыча в регионе падает в среднем на 7% в год, отметил директор Wood Mackenzie по исследованиям геологоразведки и добычи в Азиатско-Тихоокеанском регионе Энгус Роджер.