Добыча нефти в Азербайджане в 2016г превысила 41 млн тонн, газа – 29 млрд кубометров – SOCAR

Добыча нефти в Азербайджане в 2016 году превысила 41 млн тонн, газа – 29,4 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.
Как сообщалось ранее, В 2015 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 689 тыс. тонн, газа - 29 млрд 742,7 млн кубометров. Таким образом, добыча нефти сократилась порядка на 1,5%, газа – на 1%.
"В 2016 году в Азербайджане было добыто более 41 млн тонн нефти, добыча газа составила 29,4 млрд кубометров", - сказал Х.Юсифзаде в интервью официальной газете "Respublika".
По его словам, добыча нефти по SOCAR в 2016 году составила 7,5 млн тонн, газа – 6,3 млрд кубометров.
"Добыча нефти в 2016 году консорциумом АМОК составил 33,5 млн тонн, газа – 23,1 млрд кубометров", - подчеркнул Х.Юсифзаде.
Н.Аббасова
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