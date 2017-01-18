Добыча нефти в Азербайджане в 2016г превысила 41 млн тонн, газа – 29 млрд кубометров – SOCAR

Добыча нефти в Азербайджане в 2016 году превысила 41 млн тонн, газа – 29,4 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

Как сообщалось ранее, В 2015 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 689 тыс. тонн, газа - 29 млрд 742,7 млн кубометров. Таким образом, добыча нефти сократилась порядка на 1,5%, газа – на 1%.

"В 2016 году в Азербайджане было добыто более 41 млн тонн нефти, добыча газа составила 29,4 млрд кубометров", - сказал Х.Юсифзаде в интервью официальной газете "Respublika".

По его словам, добыча нефти по SOCAR в 2016 году составила 7,5 млн тонн, газа – 6,3 млрд кубометров.

"Добыча нефти в 2016 году консорциумом АМОК составил 33,5 млн тонн, газа – 23,1 млрд кубометров", - подчеркнул Х.Юсифзаде.

Н.Аббасова