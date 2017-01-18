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ТЭК 18.01.2017 09:42

Суммарная добыча газа с месторождения Шах-Дениз на начало 2017г превысила 78 млрд кубометров

Суммарный объем газа, добытого по состоянию на 1 января 2017 года с месторождения Шах-Дениз, составил 78,4 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

"До сих пор с месторождения Шах-Дениз добыто 78,4 млрд кубометров газа и 19,6 млн тонн конденсата. Ежесуточно с 8 добывающих скважин на этом месторождении добывается в среднем 29,5 млн кубометров газа и 6,5 тыс. тонн конденсата", - отметил Х.Юсифзаде в интервью официальной газете "Respublika".

По его словам, по состоянию на 1 января 2017 года экспорт газа с месторождения Шах-Дениз по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали в Грузию составил 5,9 млрд кубометров, Турцию – 43,8 млрд кубометров.

«Среднесуточный объем поставок газа в Грузию по данному трубопроводу в настоящее время составляет 4 млн кубометров, в Турцию – 18,5 млн кубометров», - отметил он.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]