Суммарная добыча газа с месторождения Шах-Дениз на начало 2017г превысила 78 млрд кубометров

Суммарный объем газа, добытого по состоянию на 1 января 2017 года с месторождения Шах-Дениз, составил 78,4 млрд кубометров, заявил первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде.
"До сих пор с месторождения Шах-Дениз добыто 78,4 млрд кубометров газа и 19,6 млн тонн конденсата. Ежесуточно с 8 добывающих скважин на этом месторождении добывается в среднем 29,5 млн кубометров газа и 6,5 тыс. тонн конденсата", - отметил Х.Юсифзаде в интервью официальной газете "Respublika".
По его словам, по состоянию на 1 января 2017 года экспорт газа с месторождения Шах-Дениз по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали в Грузию составил 5,9 млрд кубометров, Турцию – 43,8 млрд кубометров.
«Среднесуточный объем поставок газа в Грузию по данному трубопроводу в настоящее время составляет 4 млн кубометров, в Турцию – 18,5 млн кубометров», - отметил он.
Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).
Н.Аббасова
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 50 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Люксембурга
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Изобретена батарея со встроенным "огнетушителем"
В Азербайджане в 2016 году сократилось число отравлений – Минздрав
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В МИД Украины обсудили с делегацией ЕС вопросы сотрудничества в транспортной сфере
В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннингу
Новый председатель Европарламента Таяни определил свои задачи
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии